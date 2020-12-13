وليد الفراج يكشف أسباب تعثر النصر المستمر

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن الأسباب التي أدت إلى تعثر النصر المستمر، وذلك بعد الخسارة من النادي الأهلي بنتيجة 2/ 1 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عدم حماس لاعبي النصر السبب الأبرز:

وقال الفراج في مقدمة حلقة اليوم ببرنامج “الدوري مع وليد”: “تعثر العالمي يعود إلى وجود عدم حماس للاعبين في أرضية الملعب ويبدو أن الإدارة كانت تُدلل اللاعبين وعندما انتهى هذا التدليل، نجد ما يقدمه اللاعبون بأرض الملعب”.

وأضاف الفراج: “دائمًا جمهور العالمي يضع أسباب الخسارة على أشياء أخرى مثل التحكيم وغيره، وهم استهلكوا كل الأشياء ولكنهم لم يتحدثوا عن سوء أداء اللاعبين وعدم تخطيط المدرب الجيد للمباراة”.

العالمي خسر ست مباريات في 8 جولات:

وتابع الفراج: “العالمي الآن في المرتبة الـ15 ومنذ الخسارة الأولى للفريق، كان الحديث عن أسباب أخرى للخسائر المتكررة للفريق أسباب وهمية، وأنا أحاول تقمص المشجع النصراوي ولكن الأسباب الوهمية تسببت في تراجع أداء الفريق، وإهدار حمدالله لركلات الجزاء أيضًا سبب بارز”.

شارك الخبر