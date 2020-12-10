وليد الفراج يُدافع عن رؤساء الأندية

المواطن - مروة نبيل

دافع الإعلامي وليد الفراج عن رؤساء الأندية في الموسم الرياضي الحالي، مؤكدًا أنهم لا يتقاضون أي راتب شهري مقابل الإدارة.

وليد الفراج يُدافع عن الرؤساء

وقال وليد الفراج: “في دوري 2020/2021 لا يوجد رئيس نادٍ يتلقى أجرًا شهريًا مقابل إدارته للنادي، إنهم متطوعون يقدمون من وقتهم وجهدهم وعلاقاتهم الكثير لأنديتهم”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “فلا يليق من البعض التقليل منهم ومن تضحياتهم التي يقدمونها، رغم التمويل حكومي إلا أن بعضهم ينفق الشيء الكثير، أنمار الحائلي نموذجًا، شكرًا للجميع”.

الاتحاد يتحسن مع أنمار الحائلي

وعلى الرغم من مستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المتراجع خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، حيث إنه نجا من الهبوط في الجولات الأخيرة، إلا أن مجلس الإدارة بقيادة أنمار الحائلي، نجح في تدعيم بصفقات قوية ليتطور الأداء.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة ليقتحم المربع الذهبي ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الأولى منذ عدة مواسم، وذلك بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في الجولة الماضية.

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