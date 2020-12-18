وليد الفراج يُعلق على قرارات لجنة الانضباط

المواطن - مروة نبيل

أبدى الإعلامي وليد الفراج رأيه في قرارات لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي أثارت حالة من الجدل، اليوم الجمعة.

قرارات لجنة الانضباط:

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق عن العديد من القرارات ضد أكثر من نادٍ بالخصم من رصيدهم هذا الموسم، ومنهم؛ الرائد، الوحدة والعروبة وغيرهم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأنذرت الوحدة بخصم 42 نقطة من رصيده، حال امتنع عن تنفيذ 14 قرارًا من غرفة فض المنازعات خلال 30 يومًا، وأقرت بخصم 3 نقاط من الرائد؛ لامتناعه عن تنفيذ قرار الغرفة الصادر لصالح نادي الوشم، حيث ستخصم تلقائيًّا حال مرور 30 يومًا دون سداد.

وليد الفراج يُعلق على القرارات:

وقال وليد الفراج: “قرارات لجنة الانضباط عملت زلزال في الوسط الرياضي.. أندية كثيرة ارتبكت وبدأت في اتصالاتها، نادي الوحدة يمكن أكثر من تعرض لهذه القرارات”.

وتابع: “38 قرارًا صدر اليوم أدت إلى ردود فعل كبيرة وواسعة.. الجمهور تعامل مع هذه القرارات وفق عدة معايير، الغالبية أخذته من زاويته، فالبعض ربط القرار ضد الوحدة بفوزه على الهلال في الدوري؛ فبالتالي هذه القرارات صدرت”.

وأضاف: “البعض الآخر رأي أن هناك قرارات لم تحتسب ضد نادي النصر، ولم يُعاقب، وأصبح كإن مهمة الاتحاد السعودي أن يُسوي كوتة يعني عاقبنا الوحدة لابُد أن نُعاقب النصر وهكذا، وهذه ليست طريقة شغل”.

وواصل وليد الفراج تصريحاته قائلًا: “وأدعو زملائي الإعلاميين إلى محاولة رفع مستوى الوعي في الساحة الرياضية، ربط القرارات بقرارات أخرى وأن نعيش داخل جو المؤامرة صعب جدًّا”.

واختتم حديثه خلال برنامجه “الدوري مع وليد”، قائلًا: “وزارة الرياضة والاتحاد السعودي اتفقوا أن تكون الأندية نظيفة من الديون.. أتمنى من الجمهور أن يتفهم ويخفض سقف طلباته ويدعم إدارات الأندية”.

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