ولي العهد يوجه شكره وتقديره لجميع العاملين في القطاع الصحي وقطاع الدواء

المواطن - واس
وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز شكره وتقديره لجميع العاملين في القطاع الصحي وقطاع الدواء.
وعبر ولي العهد عن شكره للفريق الصحي الذي عمل بشكل احترافي ورائع في مواجهة جائحة كورونا المستجد، خلال الفترة الماضية.
من جانبه، ثمن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ما يلقاه العاملون في القطاعين الصحي والدوائي من دعم واهتمام من سمو ولي العهد، وما يقوم به من متابعة دقيقة ومستمرة، حرصا منه – حفظه الله – على صحة الإنسان في وطننا الغالي.
تعليق واحد
ابو ريان الطائف
الله يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
ويحفظ سموكم الكريم ويمتكم بالصحه والعافيه ويوفقكم لما يحب ويرضى
جهودكم جباره ماشاء الله تبارك الله ليس للمواطنين بل ايضا للمقيمين
وجميع من تواجد على ارض المملكه العربيه السعوديه
والله مهما شكرناكم نضل مقصرين
واسال الله العلي العظيم ان يوفقكم والى الامام يابلادي بلاد العز وبلاد السلام وبلاد المحبه والإخاء والسلام عليكم