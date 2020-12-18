ولي العهد يوجه شكره وتقديره لجميع العاملين في القطاع الصحي وقطاع الدواء

المواطن - واس

وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز شكره وتقديره لجميع العاملين في القطاع الصحي وقطاع الدواء.

وعبر ولي العهد عن شكره للفريق الصحي الذي عمل بشكل احترافي ورائع في مواجهة جائحة كورونا المستجد، خلال الفترة الماضية.

من جانبه، ثمن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ما يلقاه العاملون في القطاعين الصحي والدوائي من دعم واهتمام من سمو ولي العهد، وما يقوم به من متابعة دقيقة ومستمرة، حرصا منه – حفظه الله – على صحة الإنسان في وطننا الغالي.

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