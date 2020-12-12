ياسر المسحل: حان الآن وقت استضافة السعودية لـ كأس آسيا

المواطن - محمد سمعه

أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على أنه حان الوقت لـ المملكة وذلك من أجل استضافة كأس أمم آسيا 2027، التي سبق للأخضر الفوز بها في 3 مناسبات.

وتحدث المسحل للقناة الرياضية السعودية قائلًا: ” حان الوقت لنا في السعودية لاستضافة كأس أمم آسيا التي سبق وأن حققناها في 3 مناسبات، نحن نحظى بدعم سخي وكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وبعد 6 أشهر سيُعلن البلد الفائز بالاستضافة، وأتمنى للسعودية أن تكون الفائزة”.

ياسر المسحل يوجه رسالة لنجوم الأخضر الحالي

وأضاف المسحل: ” تشرفنا بزيارة عدد من نجوم المنتخب السعودي ممن توجوا بكأس أمم آسيا عامي 1984 و 1988 ولولا الإجراءات الاحترازية لكنا دعونا المزيد من نجوم المنتخب، وأتمنى أن يكون وجودهم فأل خير لنا ومحفز للجيل الحالي بالمنتخب السعودي للفوز بلقب كأس أمم آسيا المقبلة”.

وتابع المسحل: ” أنا لا أحب سياسة هدم عمل السابقين والبدء من جديد، لا نحن في الاتحاد السعودي نبني على عمل السابقين، ونبتكر وأيضًا أتمنى من القادمين بعدنا البناء على ما عملناه مع وضع لمستهم الخاصة”.

وزير الرياضة يُودع بعثة ملف استضافة آسيا 2027

وودع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بعثة اتحاد القدم السعودي المغادرة من مطار الملك خالد الدولي وذلك لتقديم ملف استضافة السعودية لـ كأس أمم آسيا عام 2027 إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحضر توديع البعثة رئيس اتحاد القدم ياسر المسحل بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة الرياضة ورؤساء الأندية، وعدد من نجوم الكرة السابقين.

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