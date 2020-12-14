يوفنتوس يحتفل بمرور 23 عامًا على ظهور دايفيدز الأول مع الفريق

المواطن - محمد سمعه

احتفل نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الاثنين، بذكرى مرور 23 عامًا على الظهور الأول للنجم الهولندي السابق إدجار دايفيدز مع البيانكونيري في المباريات بعد الانضمام الرسمي لصفوف السيدة العجوز.

وغرد الحساب الرسمي لليوفي عبر “تويتر” قائلًا: “في يوم 14 ديسمبر 1997 وفي مثل هذا اليوم، ظهر إدجار دايفيدز للمرة الأولى بقميص البيانكونيري، ما هي أفضل ذكرياتكم معه ؟”.

ويعد إدجار دايفيدز واحدًا من أبرز لاعبي خط الوسط في تاريخ المنتخب الهولندي، حيث شارك بقميص منتخب الطواحين لمدة 11 عامًا من عام 1994 حتى عام 2005، كما حقق المركز الرابع في مونديال فرنسا 1998 مع المنتخب الهولندي.

الأندية التي لعب لها دايفيدز مع فريق يوفنتوس

وسبق لـ دايفيدز أن لعب في أندية أخرى غير اليوفي وهي” أياكس الهولندي من عام 1991 حتى 1996، ميلان الإيطالي من 1996 حتى 1997، برشلونة الإسباني في عام 2004، إنتر ميلان الإيطالي من 2004 حتى 2005، توتنهام هوتسبير الإنجليزي من 2005 حتى 2007، أياكس الهولندي من 2007 حتى 2008، كريستال بالاس الإنجليزي في عام 2010، فريق بارنيت الإنجليزي من عام 2012 حتى 2014.

يذكر أن فريق يوفنتوس سيواجه نادي بورتو البرتغالي في مباراتي دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2021 وذلك بعد إعلان نتائج قرعة دور ثمن النهائي اليوم الاثنين حيث أُقيمت في مدينة نيون السويسرية.

اليوفي بطلًا للقارة الأوروبية في مناسبتين

وسبق لليوفي التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في مناسبتين عامي 1985 و 1996.

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