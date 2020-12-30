يوفنتوس يعرض على ديبالا 9 ملايين إسترليني

المواطن - مروة نبيل

رفعت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، العرض الذي قدمته لنجم الفريق الأول لكرة القدم، الأرجنتيني باولو ديبالا من أجل إقناعه بالموافقة على تجديد عقده.

يوفنتوس يرفع عرضه لـ ديبالا

ويرتبط ديبالا بعقد مع نادي يوفنتوس حتى صيف عام 2022، وتسعى إدارة البيانكونيري لتجديد عقده خلال هذه الفترة، حتى يقطع الطريق على الأندية الراغبة في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، إلى أن يوفنتوس سيقدم عرضًا للنجم الأرجنتيني، من أجل تجديد عقده حتى صيف 2025، بقيمة 9 ملايين إسترليني سنويًا، وذلك بالإضافة إلى المكافآت.

يوفنتوس قد يضطر لبيعه في الصيف

وأوضحت الشبكة الإيطالية، أن يوفنتوس سيبيع ديبالا لو رفض العرض الجديد، خاصة وأنه في الصيف المقبل سيتبقى في عقده موسم واحد، وبالتالي ستكون الفرصة الأخيرة للاستفادة ماليًا من رحيله.

وكان النجم الأرجنتيني قد انتقل إلى يوفنتوس قادمًا من باليرمو صيف عام 2015، وشارك معه في 240 مباراة بجميع البطولات، ونجح في تسجيل 97 هدفًا وصنع 38 آخرين، ويُعد هدفًا لأكثر من نادٍ، ومنهم؛ برشلونة، مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

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