3 مباريات غدًا بالجولة الـ11 من دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تنطلق منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم غد الخميس، بـ3 مباريات؛ أبرزها قمة الهلال ضد الشباب.

دوري محمد بن سلمان

وتبدأ مباريات الغد بمواجهة الباطن ضد الاتحاد على ملعب نادي الباطن، عند الساعة 3:10 عصرًا، ويطمح السماوي لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة خلال اللقاءات الأخيرة، فيما يطمح العميد لخطف الثلاث نقاط.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة قبل مباراة الباطن ضد الاتحاد، فيما يقع الفريق السماوي في المركز الـ11 برصيد 11 نقطة.

ويحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مباراة الفيصلي ضد النصر عند الساعة 5:55 مساءً، ويدخل الفريقان المواجهة بهدف تحقيق الفوز، خاصة أنهما يُعانيان من تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وقبل مباراة الفيصلي ضد النصر، يحتل عنابي سدير المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط.

الهلال ضد الشباب

وتُختتم مباريات الغد بمواجهة الهلال ضد الشباب التي ستُقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض عند الساعة 7:50 مساءً، ويسعى الزعيم لمواصلة انتصاراته، فيما يطمح الليوث للاستمرار في صحوته وتحقيق الفوز.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، قبل مباراة الهلال ضد الشباب، فيما يقع الليوث في المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

شارك الخبر