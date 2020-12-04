4 لاعبين يتصدرون قائمة هدافي دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يتنافس 4 لاعبين على صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور 9 جولات على انطلاق منافسات المسابقة المحلية.

ترتيب هدافي دوري محمد بن سلمان

وكشف حساب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الهدافين هذا الموسم، والتي يتصدرها نجم نادي الباطن، فابيو أبرو برصيد 6 أهداف.

ونجح 3 نجوم آخرين في تسجيل 6 أهداف خلال الـ9 جولات الماضية من البطولة، وهم؛ السويدي كارلوس ستراندبيرج المتألق مع أبها، الأرجنتيني إيميليو زيلايا مهاجم فريق ضمك، ونجم نادي الوحدة، الأسترالي ديميتري بيتراتوس.

ترتيب الدوري بعد الجولة التاسعة

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة التاسعة كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 22 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الأهلي، ثم الشباب ثالثًا برصيد 15 نقطة، يليه التعاون بـ14 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد والاتفاق.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز السابع 13 نقطة بالتساوي مع القادسية، وبفارق نقطة عن الوحدة، ثم الباطن بـ11 نقطة، ويمكن الاطلاع على جدول ترتيب الدوري عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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