4 لاعبين ينعشون مران الهلال قبل مواجهة الشباب

المواطن - مروة نبيل

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعي، مساء اليوم الثلاثاء، عودة الرباعي المصاب سالم الدوسري، ياسر الشهراني، متعب المفرج وفواز الطريس.

الهلال ينتعش:

وتعافى الرباعي من الإصابات المختلفة التي عانوا منها خلال الفترة الماضية، الأمر الذي منح المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو أريحية كبيرة قبل مباراة الفريق المقبلة ضد الشباب.

وعلى الصعيد الميداني، انطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بتدريبات لياقية وبدنية، ثم أدى اللاعبون تدريبات فنية وتكتيكية تركزت على التمرير والاستلام، حيث قسم لوشيسكو اللاعبين إلى مجموعات، قبل أن يختتم المران بمناورة.

الزعيم في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الزعيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الشباب المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يحتل الليوث المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

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