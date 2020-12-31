41 #وظيفة شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، ومستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي نطق وتخاطب بمركز التوحد.

– أخصائي علاج طبيعي (عدد 10 وظائف).

– أخصائي أطراف صناعية (عدد 5 وظائف).

– أخصائي علاج وظيفي (عدد 6 وظائف).

– طبيب نائب أول/ تخدير.

– طبيب أخصائي أول نساء وولادة.

– طبيب أخصائي أذن وأنف وحنجرة.

– فني أشعة علاجية أول/ قسم الأورام (عدد 3 وظائف).

– قابلة قانونية (عدد 12 وظيفة).

– نائب أول جهاز هضمي ومناظير.

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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