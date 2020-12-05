5 أضرار لـ القهوة .. الأخيرة أخطرها تأثيراً على النفس

المواطن - متابعة

القهوة من المشروبات الشعبية في معظم دول العالم، مما يجعلها محط أنظار الدراسات والباحثين الذين يحاولون تحديد فوائدها ومخاطرها في آن واحد.

وفيما يلي مجموعة من الآثار الجانبية الخطيرة المثبتة علمياً لشرب القهوة، بحسب موقع إم إس إن:

ارتفاع ضغط الدم

تشير بعض الدراسات إلى أن الإكثار من شرب القهوة يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ووفقاً لكلية الطب بجامعة هارفارد، لا يتسبب الكافيين عادةً في ارتفاع ضغط الدم لفترات طويلة من الزمن. وتدعم بعض الدراسات وجود صلة بين القهوة وارتفاع ضغط الدم، في حين أن البعض الآخر من هذه الدراسات لا يدعم هذه العلاقة.

وفي دراسة استمرت عامين وشملت أكثر من 45500 رجل تتراوح أعمارهم بين 40 و 75 عاماً، لم يجد علماء جامعة هارفارد أي ارتباط بين أمراض القلب والأوعية الدموية أو السكتة الدماغية (التي يعتبر ارتفاع ضغط الدم مؤشراً لها) حتى عند من يشربون القهوة بكثرة. ومع ذلك، تشير دراسة أجريت عام 2015 إلى أن أولئك الذين يشربون القهوة بانتظام قد يعانون من زيادة قصيرة المدى في ضغط الدم الانقباضي بعد شرب الإسبريسو.

الصداع النصفي

إذا كنت تعاني من الصداع فمن المحتمل أنك تشرب الكثير من القهوة. وطلبت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للطب من حوالي 100 شخص يعانون من الصداع النصفي تسجيل عدد المرات التي تناولوا فيها المشروبات التي تحتوي على الكافيين (بما في ذلك القهوة والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة)، حيث زادت احتمالات الإصابة بالصداع النصفي بالنسبة لأولئك الذين شربوا ما لا يقل عن ثلاث مشروبات تحتوي على الكافيين كل يوم.

ارتفاع مستويات القلق

تقول الدكتورة كيلي ماكغرين ” الكافيين يسرع الجهاز العصبي المركزي، ونتيجة لذلك، فإن شرب كميات كبيرة من القهوة يمكن أن يسبب لك الشعور بالارتعاش. وقد تلاحظ حتى الغثيان أو تشعر بتسارع نبضات قلبك وزيادة معدلات التنفس، وهي أعراض تحاكي أعراض القلق”.

اضطرابات النوم

وجدت دراسة نشرت عام 2013 أن شرب الكافيين لمدة تصل إلى 6 ساعات قبل وقت النوم، يمكن أن يقلل ساعات النوم في تلك الليلة بما يصل إلى ساعة واحدة.

ضعف الخصوبة

أظهرت الدراسات أن شرب كميات كبيرة من القهوة يُعتقد أنه يمنع الحمل والأسوأ من ذلك أنه يزيد من احتمالية حدوث الإجهاض، ومع ذلك يتفق معظم الخبراء على أن استهلاك أقل من 200 ملليغرام من الكافيين لا ينبغي أن يكون له أي تأثير على الخصوبة.

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