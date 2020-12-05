5 أندية سعودية توجت بـ البطولة العربية

المواطن - مروة نبيل

تأمل الجماهير تتويج الشباب أو الاتحاد بلقب البطولة العربية للأندية الموسم الرياضي الحالي، لحصد الكرة السعودية اللقب للمرة التاسعة.

البطولة العربية

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن سجل أبطال الأندية السعودية في البطولات العربية، حيث نجحت 5 فرق في التتويج باللقب 8 مرات.

ونجح 3 أندية في التتويج باللقب مرتين، وهي؛ الاتفاق عامي 1984 و1988، الشباب في 1992 و1999، والهلال عامي 1994 و1995، وحصد الأهلي البطولة العربية في 2002، وفاز الاتحاد بالمسابقة عام 2005.

الشباب والاتحاد في نصف النهائي

ويلعب الشباب والاتحاد على ملعب الأمير خالد بن سلطان، مساء اليوم الأربعاء عند الساعة 7:45 مساءً، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”، على أن تُقام مباراة الإياب، يوم 4 يناير.

وتُعد مباراة الشباب والاتحاد اليوم، هي الثالثة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات البطولات العربية، وفشل العميد في تحقيق الفوز في المواجهتين السابقتين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يواجه الفائز مباراة الشباب والاتحاد الفريق المتأهل من مواجهة الإسماعيلي المصري ضد الرجاء البيضاوي المغربي في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2020.

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