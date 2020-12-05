5 مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

تُقام 5 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، على أن تُستكمل منافساتها، غدًا السبت، بـ5 مواجهات أيضًا.

مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة الشعلة ضد الخليج عند الساعة 3:05 عصرًا، فيما يحل الكوكب ضيفًا على الحزم عند الساعة 3:15، وتنطلق مباراة الجبلين والبكيرية على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية عند الساعة 3:20.

ويحل الدرعية ضيفًا على نجران عند الساعة 3:25 على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة الجيل ضد العدالة عند الساعة 5:30 مساءً على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

دوري الدرجة الأولى

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى برصيد 21 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الجبلين والفيحاء، ثم العدالة بـ15 نقطة، ويحتل الدرعية المركز الخامس بـ12 نقطة بالتساوي مع نجران.

ويُعاني أكثر من نادٍ من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث يحتل الطائي المركز الـ16 في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطة عن البكيرية، يليه عرعر بنقطتين بالتساوي مع الثقبة والنجوم.

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