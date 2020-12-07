7 وظائف إدارية شاغرة في شركة زين

المواطن - الرياض

أعلنت شركة زين السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 7 وظائف إدارية وتقنية شاغرة لذوي الخبرة بالرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

– مدير أول – مركزية العملاء: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص (هندسة الحاسب، تقنية المعلومات، علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة، منها خبرة لا تقل عن 4 سنوات في دور مُماثل.

– مدير إنتاج التسويق المؤسسي: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص (التسويق) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة، منها خبرة لا تقل عن 4 سنوات في دور مُماثل، فضلًا عن مدير أول استقطاب المواهب: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) أو ما يعادلها، خبرة مناسبة في نفس المجال.

– مدير أول – حملة إدارة دورة الحياة: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها، خبرة مناسبة في نفس المجال، ومدير أول إدارة العلامات التجارية: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها، خبرة مناسبة في نفس المجال.

– مدير الميزانية والرقابة: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، المالية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة، منها خبرة لا تقل عن سنتين في دور مُماثل.

– فضلًا عن أخصائي المشتريات التقنية: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة، منها خبرة لا تقل عن سنتين في دور مُماثل.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح من اليوم وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الرابط التالي من هنـا.

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