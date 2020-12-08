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8 أمراض يمكن تجنبها بتغيير نمط الحياة

8 أمراض يمكن تجنبها بتغيير نمط الحياة

2020/12/08
الساعة 3:04 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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8 أمراض يمكن تجنبها بتغيير نمط الحياة
المواطن -سعد البحيري
العناوين الفرعية
1 مخاطر نمط الحياة الخامل
2 أضرار عدم ممارسة الرياضة

دعت مدينة الملك فهد الطبية إلى تغيير نمط الحياة، مؤكدة أن النمط الخامل منها يجعل الشخص عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض.

مخاطر نمط الحياة الخامل

وقالت مدينة الملك فهد الطبية، إن النمط الخامل غير النشط، يؤثر على صحة الإنسان على النحو التالي :

  • زيادة نسبة التعرض للالتهابات.
  • انخفاض معدل الأيض بالجسم مما يؤدي إلى خفض معدل الحرق وزيادة السمنة.
  • ضعف الدورة الدموية.

أضرار عدم ممارسة الرياضة

ونبهت فهد الطبية من أضرار عدم ممارسة التمارين الرياضية حيث تجعل الإنسان عرضة للأمراض التالية :

  1. الإصابة بالقلق والاكتئاب.
  2. ضغط الدم.
  3. السمنة.
  4. الإصابة بالسكتة الدماغية.
  5. ارتفاع الكوليسترول في الدم.
  6. السكري
  7. أمراض القلب.
  8. هشاشة العظام.

نمط الحياة


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