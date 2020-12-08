8 لاعبين يغيبون عن الهلال والاتحاد بكلاسيكو دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

سيغيب 8 لاعبين عن فريقي الهلال والاتحاد، غدًا السبت، وذلك ضمن مباراة الفريقين بالجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويفتقد الهلال لخدمات كل من: “الحارس عبدالله المعيوف، المدافع علي البليهي، المدافع متعب المفرج، ياسر الشهراني، مدالله العليان، فواز الطريس”.

أما الاتحاد فسيغيب عنه كل من: “غاري رودريغيز وبرونو هنريكي”.

تشكيل الهلال والاتحاد المتوقع:

وسيكون التشكيل المتوقع لفريق الهلال مكونًا من: “حبيب الوطيان، محمد البريك، محمد جحفلي، أمير كردي، جانج هيون سو، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندري كاريلو، سيباستيان جيوفنكو، سالم الدوسري، بافيتيمبي جوميز”.

أما تشكيل نادي الاتحاد فسيكون مكونًا من: “مارسيلو غروهي، زياد الصحفي، مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، سعود عبدالحميد، كريم الأحمدي، عبدالإله المالكي، عبدالعزيز البيشي، فهد المولد، رومارينيو، ألكسندر بريجوفيتش”. تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد على ملعب الملك فهد: وسبق لـ الهلال أن تقابل مع الاتحاد في 8 مباريات على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك منذ انطلاق دوري المحترفين بعام 2009. ونجح الهلال في تحقيق الانتصار في 3 مباريات، ومثلها حقق الاتحاد الفوز على ملعب الملك فهد، بينما التعادل كان حاضرًا بين الفريقين في مباراتين. وكانت آخر مباراة بين الهلال والاتحاد على ملعب الملك فهد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق في موسم 2018 في دوري المحترفين.

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