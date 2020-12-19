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85 ألف طالب وطالبة يؤدون عن بعد اختبارات الفصل الدراسي الأول في محايل
يساهم في تنفيذ خطة الإدارة 367 مشرفًا ومشرفة

85 ألف طالب وطالبة يؤدون عن بعد اختبارات الفصل الدراسي الأول في محايل

2020/12/19
الساعة 6:40 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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85 ألف طالب وطالبة يؤدون عن بعد اختبارات الفصل الدراسي الأول في محايل
المواطن - أحمد الشهري - محايل

يؤدي أكثر 85 ألف طالب وطالبة في محافظة محايل، يوم غد الأحد، أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 1441/ 1442هـ عن بعد، حيث يساهم في تنفيذ خطة الإدارة لمتابعة سير الاختبارات ٣٦٧ مشرفًا ومشرفة و450 قائد وقائدة.

وأكد مدير التعليم بمحايل، منصور عبدالله آل شريم، ضرورة الاستمرار في تفعيل منصة مدرستي والتأكد من استكمال وإعداد نماذج الاختبارات إلكترونيًّا والتأكد من مطابقتها لضوابط ومعايير الاختبارات من حيث المحتوى والصياغة والالتزام بالآلية المعتمدة لأداء الاختبارات وتصميم جداولها وفق التعاميم الوزارية المُنظمة لذلك والتأكد من حصول الطلاب من ذوي الإعاقة وطلاب التعليم المستمر على التعليم الكافي ومساعدتهم على أداء الاختبارات بالشكل الصحيح ووفق إمكانياتهم واستكمال أعمال الرصد وفق الفترات الزمنية المحددة.

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وأيضًا فتح قنوات تواصل عالية ما بين أولياء الأمور والمدارس ومكتب التعليم خلال الفترة القادمة للإجابة على الاستفسارات والتأكيد على قادة المدارس والمعلمين بالتواجد في المدارس وفق التعاميم والضوابط المنظمة لذلك للإجابة على استفسارات أولياء الأمور والطلاب وتقديم الدعم ومتابعة متطلبات التعليم الإلكتروني عن بُعد، مشددًا على أهمية دور قائد وقائدة المدرسة في تذليل العقبات التي تواجه الطالب أو الطالبة أثناء أداء الاختبارات والتواصل مع أولياء الأمور لدورهم المهم والمحوري في عملية التعليم عن بُعد خصوصًا في هذه المرحلة الاستثنائية.

وأضاف أنه تم مناقشة عدد من المحاور المدرجة على جدول أعمال اللقاء، منها: آليات ونظم وتعليمات الاختبارات في التعليم عن بُعد، وآلية الاختبارات في المدارس الليلية ومحو الأمية، وآلية الاختبارات في برامج التربية الخاصة.

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