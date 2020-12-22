متحدث الصحة: جميع من أخذ لقاح كورونا يتمتعون بصحة وعافية

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن جميع من أخذوا اللقاح لم تظهر عليهم أي أعراض غير متوقعة.

وقال العبدالعالي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الحمد لله جميع من أخذ لقاح كورونا يتمتعون بصحة وعافية ولم تظهر أي أعراض غير متوقعة على كل من حصل على اللقاح.

وأضاف “ندعو الجميع للتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح، والتواصل مع

@SaudiMOH937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

الوضع آمن في المملكة

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي نفى أمس الاثنين، ما تردد حول رصد حالات فيروس كورونا المتحور في المملكة.

وقال العبدالعالي عبر تويتر: لا صحة عما يتم تداوله حول تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور في المملكة، فلم يتم رصده بالمملكة حتى الآن، والدراسات مستمرة لفحص التسلسل الجيني للفيروس.

ودعا العبدالعالي الجميع إلى التواصل مع مركز 937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

اللقاح والفيروس المتحور

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أكد في وقت سابق أن فيروس كورونا المتحور تحت الدراسة ويُتابع باهتمام، حيث حرصت القيادة الرشيدة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمنع السفر لتقييم الوضع حتى يتم فهم أثر هذا التحور في الفيروس.

وأوضح الربيعة في مقابلة مع قناة الإخبارية، أن الفيروس المتحور ليس أشد ضراوة من الفيروس الدراج حاليًا، مشيرًا إلى أن فعالية اللقاحات غالبًا لن تتأثر بهذا التحور، وهذه أمور مبشرة بالخير، فيما لا يزال تقييم سرعة انتشاره تحت الدراسة.

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