CNN: السعودية ستعود بعد جائحة كورونا كنقطة جذب للسياحة العالمية 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

استعرض المراسل والصحفي، نيك روبرتسون، بعضًا من أروع الأنشطة السياحية والمواقع الأثرية في السعودية، في تقرير نشره عبر شبكة CNN الأمريكية، حيث كان يغطي فعاليات قمة مجموعة العشرين، وأمضى بعض الوقت في رؤية ورصد الأنشطة الترفيهية، وخلص في نهاية زيارته إلى أن قطاع السياحة في البلاد ينتظره مستقبل مشرق وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعل المملكة نقطة جذب للسياحة العالمية.

وقال: لقد تغيرت السعودية بشكل لا يمكن التعرف عليه، متابعًا: زرت المملكة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، والآن عند زيارتها مجددًا لتغطية أحداث قمة العشرين التي استضافتها السعودية في الشهر الماضي، واجهت بعض الأشياء الرائعة، تسلقت الجبال شديدة الانحدار والغوص في الشعاب المرجانية في البحر الأحمر المتلألئ وقيادة المركبات فوق الكثبان الرملية في الشمال، وزرت الآبار القديمة، وأمضيت ليالي الشتاء المتجمدة حول النيران في الصحراء وطهي الطعام بجمر نار أحمر حار مدفون في الرمال، كما حلقت فوق الأراضي الزراعية الغنية.

وأضاف أن الجميع يقرأ ويعلم أن المملكة شهدت تغيرات اجتماعية جمة تحت جناح رؤية 2030، لكن قلة اختبروا هذا التغير بالفعل، موضحًا: هناك عدد قليل من محبي المغامرات والسفر زاروا السعودية في العقدين الماضيين، لذلك فأنا واحد من قلة من سعيدي الحظ الذين يمكنهم رصد التغير الرائع والعمل المذهل التي قامت به الحكومة السعودية.

واستشهد في ذلك بآراء بعض المواطنين الذين تتضمنهم التقرير حيث قالت منيرة القويط، مصممة أزياء تبلغ من العمر 20 عامًا: لدينا المزيد من المرح الآن، والكثير من الفرص الترفيهية مثل مشاهدة الأفلام والخروج للمطاعم .

وعلقت ريما، معلمة روضة أطفال تبلغ 42 عامًا أنه يمكن لأي زائر حاليًا الشعور بالمزيد من الطاقة في شوارع المملكة، متابعة: الآن حياتنا كسعوديين تغيرت تمامًا، في الواقع، أعتقد أن جميع السعوديين سعداء بالقرارات التي اتخذتها القيادة السعودية.

واستطرد روبرتسون: كان السعوديون هم المضيفون لاجتماع قمة العشرين في 21-22 نوفمبر الماضي وهي مسؤولية وتحدٍ هائلان وانعكس نجاحها في شوارع العاصمة، حيث يمكن لأي زائر أن يستشعر لحظة الفخر في المواطنين.

وتابع: يمكن أيضًا رصد التغيير الذي يُعد أكبر من انتشار المظاهر الترفيهية، فالنساء بتن يعملن في المكاتب جنبًا إلى جنب مع الرجال، وعن ذلك تقول تاليا، 27 عامًا: كان الأمر أشبه بيوم عيد، وكانت الأخبار مثيرة للغاية، الآن ليس هناك حدود لطموح المرأة ولما يمكن أن تحققه.

السعودية نقطة جذب سياحية

في العام الماضي، كجزء من رؤية 2030 لتنويع اقتصاد السعودية بعيدًا عن النفط، تم فتح أبواب المملكة للسياحة، وقد شهدت طفرة ملحوظة بشكل غير متوقع، لكن تغير المشهد بسبب إغلاق الحدود بعد جائحة كوفيد-19، ومع ذلك فإن السعوديين أنفسهم أنعشوا القطاع بالقيام برحلات متعددة إلى جميع الأماكن السياحية المتنوعة للغاية.

أعاجيب أثرية قديمة

بعيدًا عن الرياض ، توجد المنطقة الغربية الساحلية، موطن أقدس مواقع الإسلام في مكة والمدينة، وفي الجنوب، تتساقط الثلوج على قمم جبال عسير في الشتاء، مما يمنحك إحساسًا بأنك في جبال الألب، وفي الشرق حيث تلتقي الصحراء بالخليج تنتشر بساتين التمر، وواحد من أفضل المواقع الأثرية على الإطلاق هي مدينة مدائن صالح أو الهجر التي تتضمن مقابر حضارة الأنباط الغامضة.

واختتم التقرير قائلًا: يراهن المحللون للمشهد العالمي أنه بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا من المتوقع بشدة أن تعود السعودية بقوة كنقطة جذب للسياحة العالمية.

شارك الخبر