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WhatsApp لن يكون متوافقًا مع هذه الأجهزة في 2021
تشمل نظامي التشغيل أندرويد وiOS 

WhatsApp لن يكون متوافقًا مع هذه الأجهزة في 2021

2020/12/15
الساعة 1:43 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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WhatsApp لن يكون متوافقًا مع هذه الأجهزة في 2021 WhatsApp لن يكون متوافقًا مع هذه الأجهزة في 2021
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف
العناوين الفرعية
1 WhatsApp يودع الأجهزة التالية من الأيفون
2 WhatsApp يتوقف على أجهزة أندرويد التالية
3 كيفية معرفة إصدار نظام التشغيل على هاتفك

سيتوقف تطبيق المراسلة الأكثر شيوعًا WhatsApp عن العمل على العديد من الهواتف الذكية قريبًا بسبب التحديثات التي تطرأ على أنظمة التشغيل أندرويد أو iOS والتطبيقات المواكبة لهذه التحديثات. 

WhatsApp لن يكون متوافقًا مع هذه الأجهزة في 2021

WhatsApp يودع الأجهزة التالية من الأيفون 

واعتبارًا من عام 2021 لن يعمل واتساب على أي جهاز من أجهزة أيفون لا يحتوي على نظام تشغيل iOS 9 على الأقل، وهذا يشمل جميع طرازات أيفون 4، أما الأجهزة التالية تحتاج إلى تحديث نظام التشغيل الخاص بها إلى iOS 9 أو أحدث لمواصلة استخدام WhatsApp، وهي الموديلات 4S و 5 و 5S و 5C و 6 و 6S.

WhatsApp يتوقف على أجهزة أندرويد التالية 

سيتوقف واتساب أيضًا عن العمل على الهواتف الذكية التي لديها إصدار سابق لنظام أندرويد 4.0.3، هذا يعني أن مستخدمي طرازات الهواتف المحمولة مثل HTC ديزاير، أو إل جي أوبتيموس بلاك أو موتورولا RAZR  أو سامسونج جالاكسي إس 2 لن يتمكنوا من استخدام واتساب بشكل صحيح.

قد تتمكن بعض الأجهزة من دعم التطبيق إذا تلقت أنظمة التشغيل الخاصة بها تحديثًا ملائمًا، وإذا لم يحدث ذلك سيضطر المستخدمون إلى الحصول على هاتف ذكي جديد للاستمرار في استخدام خدمات واتساب.

WhatsApp لن يكون متوافقًا مع هذه الأجهزة في 2021 2

كيفية معرفة إصدار نظام التشغيل على هاتفك 

بالنسبة لهواتف أندرويد، اذهب إلى القائمة الرئيسية للهاتف اختر الإعدادات Settings، ثم اختر حول النظام About System أو حول الجهاز About Device وستظهر لك المعلومات.

بالنسبة لهواتف أيفون، اذهب إلى الإعدادات Settings، الخيار العام General option، تحديد المعلومات Information، وستظهر لك بيانات الهاتف.


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