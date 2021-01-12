آل الشيخ: أتعجب من الهجوم عليّ والنظام يمنع مشاركة حجازي

المواطن - مروة نبيل

أبدى مدير البطولة العربية للأندية، طلال آل الشيخ، استغرابه من الهجوم الشديد الذي يتعرض له خلال الفترة الماضية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن نظام المسابقة يمنع رفع الإيقاف عن مدافع الاتحاد، أحمد حجازي ومشاركته في المباراة النهائية.

حجازي يغيب عن النهائي:

وكان أحمد حجازي قد حصل على بطاقة صفراء خلال مباراة الاتحاد ضد الشباب في إياب نصف النهائي، إلا أن إدارة العميد كانت تسعى جاهدة لرفع الإنذار ومشاركته، خاصة أنه من الأعمدة الأساسية في الفريق.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الرجاء البيضاوي في نهائي البطولة العربية، وذلك بعدما خطف العميد بطاقة التأهل على حساب الشباب، فيما صعد الفريق المغربي بعد تجاوز عقبة الإسماعيلي المصري.

آل الشيخ يؤكد غياب حجازي:

وقال طلال آل الشيخ: “لو فرضنا أن بانيغا لاعب الشباب كان سيلعب ضد الاتحاد وتم إيقافه بسبب الإنذارات، واعترض الشباب على إنذاره الثاني غير المستحق، وسمحنا له باللعب، ماذا كان سيقول الاتحاد آنذاك؟”.

وتابع: “كان المنتمين للاتحاد سيقولون وقتها في حال لعب بانيغا إنني لم أحترم البطولة والقوانين، وقد شككوا في شخصي قبل مباراة الشباب بأنني سأفعل أي شيء لكي يفوز الشباب بحكم أن ميولي شبابية”.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “الديوانية” على القنوات الرياضية السعودية: “لعبت المباراة وخرجت بشكل ممتاز وفاز الاتحاد، وأكدنا لهم بأننا كاتحاد عربي ليس لدينا أي محاباة لأي طرف مهما كان، ولم نساعد الشباب أو غيره ولو بنسبة 1% فجميعنا يحترم النظام”.

وواصل: “الاتحاد قدم احتجاجًا على الإنذار الثاني لحجازي وكونه غير صحيح لكون الخطأ على لاعب الشباب، وحقيقة أنا متفق معهم ومقتنع بأن الخطأ بنسبة كبيرة على اللاعب الشبابي، وأتمنى على المستوى الشخصي مشاركة حجازي في النهائي لقيمته وأهميته الكبيرة بالبطولة ولكن لائحة البطولة تمنع ذلك ولا يمكنني أن أتجاوز الأنظمة”.

وأردف آل الشيخ: “رسالتي للاتحاديين: هذا ليس قراري، والنظام في البطولة العربية للأندية دولي وليس نظامًا حواريًّا، ولا يمكن رفع الإيقاف عن أحمد حجازي، والعملية نظام ونصوص فقط، والاتحاد على العين والرأس ونخدمه هو وبقية الأندية ولكن بالشيء الذي لا يخالف الأنظمة، وليس على حساب سمعتنا”.

واختتم طلال آل الشيخ تصريحاته قائلًا: “أتعجب من الهجوم على شخصي اليوم بعد تصريحي بالساعات الماضية بأن حجازي لن يتم رفع الإيقاف عنه، فالأمر ليس بيدي أو بيد أحد بالاتحاد العربي، فالكل يحترم الأنظمة المعمول بها بالبطولة ولا يستطيع تجاوزها، والاتحاد فريق قوي وكبير ويستطيع الفوز أمام الرجاء المغربي بحجازي أو من دونه إذا كان في الموعد بالنهائي، ونتمنى له التوفيق”.

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