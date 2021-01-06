آل الشيخ: لو أردت فوز الشباب هناك ألف طريقة

المواطن - مروة نبيل

أعرب مدير البطولة العربية للأندية، طلال آل الشيخ، عن استيائه من اتهامه بمحاباة نادي الشباب، مستشهدًا بتوديعه لمنافسات المسابقة بعد خسارته أمام الاتحاد.

آل الشيخ مستاء من اتهامه بمحاباة الشباب:

وقال طلال آل الشيخ: “بعض الإعلاميين لهم 40 سنة في الإعلام ويقوم بالتشكيك حتى لو كان بالحكم الرابع.. والأهم ماجد الشمراني طاقم تحكيم سعودي على أعلى مستوى.. انهزم الليوث وفاز الاتحاد ونجحوا الحكام”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “الديوانية” المذاع على القنوات الرياضية السعودية: “البعض للأسف يتهمك حتى في نزاهتك، ولو أردت أن يفوز الشباب هناك ألف طريقة.. لكن هذه ليست أخلاقنا”.

وطالت اتهامات محاباة طلال آل الشيخ لنادي الشباب خلال منافسات البطولة العربية، حيث انتقده البعض واتهمه بالتفريق بين الفرق بسبب ملعب مباراته الذهاب أمام الاتحاد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد إلى نهائي البطولة العربية:

وكان الاتحاد قد واجه الليوث على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، في إياب نصف نهائي البطولة العربية، وانتهت المباراة بتحقيق العميد لفوز في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينتظر نادي الاتحاد، الفريق المتأهل من مواجهة الإسماعيلي ضد الرجاء البيضاوي المغربي لملاقاته في نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”، علمًا بأن الفريق المصري فاز على أرضه ذهابًا بهدف دون رد.

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