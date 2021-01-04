آل الشيخ يُحفز الهلال السوداني بـ300 ألف ريال

المواطن - مروة نبيل

حرص رئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، على تحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السوداني بمكافأة ضخمة لمواصلة التألق.

تركي آل الشيخ يُحفز لاعبي الهلال السوداني:

وكشف تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الاثنين، عن تقديمه لمكافأة مالية تُقدر بـ300 ألف ريال سعودي، في حالة تجاوز الهلال السوداني لعقبة أشانتي كوتوكو الغاني.

ويُعتبر هذا الحافز المالي والذي يُعادل 80 ألف دولار تقريبًا، هو أكبر مكافأة في تاريخ كرة القدم السودانية، الأمر الذي سيمنح لاعبي الفريق الأول بنادي الهلال دفعة معنوية كبيرة لتقديم الأفضل أمام أشانتي كوتوكو.

وأعلن تركي آل الشيخ مؤخرًا عن قبوله الرئاسة الشرفية لنادي الهلال السوداني، واعدًا الجماهير ببذل كل ما في وسعه لتطوير الفريق وتحقيق آمالهم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال يقترب من التأهل:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السوداني لمواجهة نظيره أشانتي كوتوكو الغاني، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2021.

وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت في غانا، قد انتهت بتحقيق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السوداني لفوز هام بهدف دون رد، سجله الكونجولي فيني كومبي بونجونجا، ليقترب من التأهل إلى دور المجموعات.

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