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“آل قيسي” تحتفل بزواج ابنهم ماجد القيسي

“آل قيسي” تحتفل بزواج ابنهم ماجد القيسي

2021/01/12
الساعة 10:46 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, المجتمع
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“آل قيسي” تحتفل بزواج ابنهم ماجد القيسي
المواطن - علي شيبان - جازان

احتفل الشاب ماجد علي طيب القيسي أحد منسوبي وكالة شؤون الأفواج الأمنية بجازان بزواجه من كريمة إبراهيم عبدالله عتين، وذلك مساء يوم الأحد 26 / 5 / 1442 في قاعة توباز بمحافظة الطوال بجازان.

جاء ذلك وسط حضور كبير من المدعوين من الأصدقاء والزملاء وأهالي العريس، حيث شارك الجميع فرحة علي طيب القيسي ونجله العريس ماجد، وامتزجت الليلة البهيجة برائحة العود والبخور والفل والكاذي.

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وعبر العريس ماجد القيسي عن سعادته بإكمال نصف دينه، مقدمًا شكره وتقديره لكل من لبى الدعوة، مثمنًا ما شاهده من حضور في ليلة زواجه.

من جهة أخرى، قدم العم علي طيب القيسي وأولاده شكرهم وتقديرهم لكل من حضر وشاركهم أفراحهم، مؤكدًا أن سعادته تضاعفت بتواجد الحضور من داخل وخارج المنطقة.

صحيفة “المواطن” تتقدم بأحر وأجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة لأسرة آل القيسي والعريس ماجد القيسي، وتتمنى للعريس حياة جديدة وسعيدة.

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