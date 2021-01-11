آل مرير تحتفل بزواج ابنهم الشاب فوزي مرير

المواطن - علي شيبان - جازان

احتفل الشاب فوزي بن محمد أحمد مرير بزواجه على كريمة حسن حوذان، وذلك مساء يوم الجمعة الماضي 24/5/1442 في قصر الجوهرة بمحافظة أبو عريش بجازان.

جاء ذلك وسط حضور كبير من المدعوين من الأصدقاء والزملاء وأهالي العريس، حيث شارك الجميع فرحة حسن بن محمد أحمد مرير وأخيه العريس فوزي، وامتزجت الليلة البهيجة برائحة العود والبخور والفل والكاذي.

وعبر العريس فوزي مرير عن سعادته بإكمال نصف دينه، مقدمًا شكره وتقديره لكل من لبى الدعوة، مثمنًا ما شاهده من حضور في ليلة زواجه.

من جهة أخرى، قدم أخو العريس حسن محمد مرير شكره وتقديره لكل من حضر وشاركهم أفراحهم، مؤكدًا أن سعادته تضاعفت بتواجد الحضور من داخل وخارج المنطقة.

صحيفة “المواطن” تتقدم بأحر وأجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة لأسرة آل مرير والعريس فوزي مرير، وتتمنى للعريس حياة جديدة وسعيدة.

شارك الخبر