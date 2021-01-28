آل مغني: النصر مقبل على كارثة مالية

المواطن - محمد سمعه

أوضح سعد آل مغني عضو شرف نادي النصر السابق، أن العالمي سيكون مقبلًا على كارثة مالية بسبب الديون المتراكمة على الفريق، وذلك بعد أزمة المدافع البرازيلي مايكون، الذي أبلغ إدارة النادي فسخ عقده بسبب عدم استلامه راتبه عن 3 أشهر.

مطالبة بالتحقيق مع إدارة العالمي

وقال آل مغني عبر حسابه في “تويتر” اليوم الخميس: “ما في شيء اسمه النادي فوق الجميع، في حالة عدم دفع الراتب، لا بد من التحقيق مع إدارة العالمي”.

وتابع آل مغني: ” العالمي مقبل على كارثة مالية، وأتمنى من وزارة الرياضة تسلم الأمور المالية في العالمي، لحين الانتهاء من التحقيق”.

وكان المدافع البرازيلي مايكون قد غاب عن مران النصر، أول أمس الثلاثاء، بدون الحصول على إذن، قبل أن يفاجئ الإدارة بخطاب رسمي يبلّغهم فيه بفسخ عقده.

وأشار ريناتو إلى أنه يتواصل حاليًّا مع إدارة صفوان السويكت من أجل إقرار حل مؤقت يسمح بدفع 3 ملايين و450 ألف ريال ثم يتم الاتفاق فيما بعد على كيفية سداد باقي المبلغ بحسب الصحيفة.

شارك الخبر