المواطن - الرياض

صدرت موافقة المقام السامي الكريم على تعيين معالي د. محمد بن علي آل هيازع عضوًا في مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وقد أعرب معالي د. محمد آل هيازع عن أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- ولولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- على الموافقة الكريمة بتعيينه عضوًا في مجلس إدارة الهيئة، سائلا الله أن يوفق في الإسهام في أعمال المجلس على الوجه الذي يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويعكس الدور المهم المنوط بالهيئة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠م.

من جهة أخرى رحب بمعالي د. أحمد بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب بمعالي د. محمد آل هيازع عضوًا في المجلس سائلا الله له التوفيق والسداد، وتقدم بالشكر والتقدير لمعالي د. إيمان بنت هباس المطيري على جهودها المبذولة في أعمال المجلس إبان فترة عضويتها.

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