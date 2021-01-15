أبرز أرقام السومة وغوميز في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تعول الجماهير على السوري عمر السومة والفرنسي بافيتيمبي غوميز لحسم مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم، حيث يُمثل الثنائي قوة هجومية كبيرة لكل فريق.

أرقام السومة وغوميز هذا الموسم

وشارك عمر السومة في 11 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وسجل 6 أهداف بينها هدف من ركلة جزاء، 4 منها بالقدم اليمنى وهدف بالقدم اليسرى وآخر بالرأس.

وأصبح المهاجم السوري عمر السومة، الهداف التاريخي لمنافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث وصل إلى الهدف رقم 128، لينفرد بصدارة القائمة، متفوقًا على ناصر الشمراني صاحب الـ126 هدفًا.

على الجانب الآخر، شارك غوميز في 12 مباراة مع الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأحرز 6 أهداف بينها 5 بالقدم اليمنى وهدف واحد بالقدم اليسرى، ولم يُسدد أي ركلة جزاء، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

مباراة الأهلي ضد الهلال

ويلعب الأهلي ضد الهلال مساء اليوم الجمعة عند الساعة 8:10 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يقع الراقي في المركز الثالث بـ22 نقطة، وذلك قبل مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم.

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