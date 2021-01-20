أبرز أرقام مارتينيز وبيتراتوس في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُعد الأرجنتيني بيتي مارتينيز والأسترالي ديمتري بيتراتوس أبرز لاعبي النصر والوحدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

أبرز أرقام مارتينيز وبيتراتوس هذا الموسم

ولعب مارتينيز 9 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هذا الموسم، وساهم في تسجيل 4 أهداف، حيث أحرز هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة، وصنع 19 فرصة، وقام بـ267 تمريرة ناجحة بدقة 77%، ولديه 23 مراوغة ناجحة.

على الجانب الآخر، لعب بيتراتوس 12 مباراة مع الوحدة حتى الآن، ليُساهم في إحراز 7 أهداف، حيث هز الشباك 6 مرات وصنع هدفًا، وقام بـ24 فرصة، ولديه 217 تمريرة ناجحة بدقة 87%، وقام بـ4 مراوغات ناجحة، وذك وفقًا لـ”دوري بلس”.

النصر ضد الوحدة

ويلعب النصر ضد الوحدة على ملعبه “مرسول بارك” في الرياض، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة النصر ضد الوحدة اليوم، تقدم العالمي إلى المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة، فيما يحتل فرسان مكة المركز السابع برصيد 20 نقطة.

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