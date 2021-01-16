أبرز إنجازات واين روني نجم مان يونايتد السابق بعد اعتزاله

المواطن - محمد سمعه

اتخذ اللاعب الإنجليزي الشهير واين روني قرار اعتزال كرة القدم أمس الجمعة، ليتولى بعدها تدريب الفريق الكروي الأول بنادي ديربي كاونتي الإنجليزي.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن روني أصبح حاليًا وبشكل دائم مدربًا لفريق ديربي كاونتي لمدة سنتين ونصف بعد أن اعتزل كرة القدم بصورة نهائية.

مسيرة ناجحة لـ واين روني خلال 19 سنة

ولعب روني للعديد من الأندية خلال مسيرته التي امتدت 19 سنة، حيث لعب مع إيفرتون الإنجليزي خلال الفترة من 2002 حتى 2004، ومع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة من 2004 حتى 2017 ثم مع فريق دي سي يونايتد الأمريكي خلال الفترة من 2018 حتى 2020، ثم مع فريق ديربي كاونتي بدءً من عام 2020 حتى الاعتزال أمس الجمعة.

بطولات واين روني

وفاز روني مع مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي في 5 مناسبات وحقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرة وكأس الرابطة الإنجليزية 3 مرات وكأس الدرع الخيرية 4 مرات ولقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة ولقب الدوري الأوروبي مرة واحدة ولقب كأس العالم للأندية مرة واحدة.

وسبق لـ روني أن مثّل المنتخب الإنجليزي من عام 2003 حتى عام 2018 حيث شارك خلال 15 عامًا مع منتخب الأسود الثلاث في مونديال 2006 و 2010 و 2014.

وكان المدرب الاسكتلندي الشهير أليكس فيرغسون المدير الفني الأسبق لـ مانشستر يونايتد، علق على تعيين روني مدربًا لفريق ديربي كاونتي حيث أكد بأن روني سينجح لأن يملك الخبرة والحماس مضيفًا أن النتائج هي التي ستحكم.

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