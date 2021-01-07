أبرز الحاضرين والغائبين عن مناورة وزير الرياضة ورئيس الفيفا الكروية

المواطن - محمد سمعه

شارك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة في مناورة كروية أمس الأربعاء على أحد ملاعب الكرة الخماسية حيث جمعت المناورة بينه وبين السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

من شارك في مناورة وزير الرياضة ورئيس الفيفا الكروية ؟

وشارك في المناورة بين وزير الرياضة ورئيس الفيفا مجموعة من نجوم المنتخب السعودي السابقين مثل سامي الجابر ومحمد الدعيع وشارك كذلك ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وجاءت المناورة الكروية على خلفية زيارة إنفانتينو إلى السعودية أمس الأربعاء.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم وجه دعوة إلى كل من سعيد العويران نجم الشباب السابق وماجد عبدالله نجم النصر الأسبق وصالح النعيمة لاعب الهلال الأسبق وفؤاد أنور نجم الشباب والنصر الأسبق للمشاركة في المناورة الكروية وفقًا لـ “الشرق الأوسط”.

ولم يحضر الرباعي المذكور بسبب اعتذارهم لارتباطات مسبقة.

حديث بين الجابر ورئيس الفيفا

وقبل المناورة، نشر سامي الجابر، نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، مقطع فيديو لما دار بينه وبين السويسري جياني إنفانتينو.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نُشر عبر حساب Snap Chat للجابر حديثه المرح مع إنفانتينو، وذلك قبل بدء مباراة ودية بينهما في أحد ملاعب الخماسي، حيث ظهر الثنائي وهما يرتديان قميص المنتخب السعودي.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على انبهاره بما تفعله السعودية في مجال كرة القدم، مضيفًا أن الفيفا سيرى ثمار ما تفعله المملكة من رؤية وإستراتيجية واضحة خلال السنوات القليلة المقبلة.

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