أبرز غيابات الاتحاد والنصر عن كلاسيكو دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

يترقب عشاق الكرة السعودية غدًا الأحد كلاسيكو الاتحاد والنصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

وسيغيب عن النصر في المباراة كل من عبدالفتاح عسيري والأرجنتيني بيتي مارتينيز واللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، بينما يغيب عن الاتحاد اللاعب المغربي كريم الأحمدي.

وفي وقت سابق، هاجم سلطان بن نصيب نجم الهلال السابق، لجنة المسابقات وذلك بعد تقديم موعد مباراة كلاسيكو الاتحاد ضد النصر.

رد فعل ابن نصيب على تقديم موعد مباراة الاتحاد والنصر:

وقال ابن نصيب اليوم السبت عبر حسابه في “تويتر” : “إلى متى والمعنيين باتحاد القدم ورابطة دوري المحترفين يتمتعون بهضم حقوق الهلال من خلال تقديمهم لـ مباراة العميد والنصر ليوم الأحد بدلًا من يوم الاثنين وهذا فيه ظلم لـ الهلال وإجحاف وتأثير على عدالة المنافسة ورغم ذلك وبمشيئة الله، سينال الزعيم بطولة السوبر ولن تضره العراقيل”.

وفي وقت سابق، كانت لجنة المسابقات قررت إقامة مباريات العميد أمام النصر والفتح والفيصلي في الجولات 15 و17 و20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة “الشرائع”. سبب تقديم مباراة الاتحاد والنصر: ولفتت لجنة المسابقات، في بيانها، إلى أنه تم تقديم مباراة الاتحاد والنصر لتقام يوم الأحد 24 يناير؛ نظرًا لانشغال الملعب بمواجهة فريقي الوحدة والشباب في نفس يوم المباراة السابق.

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