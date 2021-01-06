أبرز ما ذكر في نظام تحول صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية

المواطن - الرياض

قدم صندوق التنمية العقارية الشكر إلى المقام السامي بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية الجديد.

واستعرض الصندوق، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أبرز ما ذكر في النظام الأساسي لتحول صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية، ومنها استمرار الدعم وتمكين المواطن من تملك مسكنه الملائم.

وأيضًا، استثمار رأس المال وإبرام الاتفاقيات مع المطورين العقارين والجهات التمويلية، وتأسيس صندوق ادخار للمواطنين بالتعاون مع الجهات التمويلية، وأيضًا تقديم ضمانات كلية أو نسبية لدعم تمويل المستفيدين.

وكذلك تأسيس الشركات التي تمكنه من تحقيق أهداف، وإصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين.

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