أبل تطور هاتف آيفون جديدًا قابلًا للطي

المواطن - متابعة

تعمل شركة أبل عن تطوير هاتف آيفون جديد قابل للطي، حيث نشرت نماذج أولية وبراءات اختراع لآيفون قابل للطي.

تفاصيل هاتف أبل:

وتجري أبل اختباراتها على الشاشة القابلة للطي، وتناقش الشركة عدة قياسات مثل 6.7 بوصة نفس الموجود في Galaxy Z Flip. تخيل أنه سيكون هاتفًا ذكيًّا مطويًّا صغيرًا، وعند فتحه سيكون بقياس iPhone 12 Pro Max.

ولا يعرف بعد تقنية الشاشة القابلة للطي التي ستستخدمها أبل، حيث إن الهواتف القابلة للطي تحتاج إلى طبقة من البلاستيك يتم وضعها في أعلى طبقات الشاشة لتسمح بمرونة الطي، بدلًا من الزجاج، وهذا البلاستيك مقاومته أضعف للخدوش.

أو قد تستخدم الشركة شاشتين ويتم وضعهما بجوار بعض مثل هاتف Surface Duo الذي لا يسمح بفكرة الشاشة الممتدة لعرض الصور والفيديوهات على نطاق شامل بدون انقطاع.

لو تمكنت أبل من أخذ مزايا وإيجابيات كلا الأسلوبين، أي شاشة واحدة ممتدة شاملة وقابلة للطي، فإنها ستحول فكرة الهواتف القابلة للطي إلى شيء معتاد ويتجه الكل لتطويره.

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