أبل تكشف عن أشهر تطبيقاتها وألعابها على هاتفها آيفون لعام 2020

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

كشفت شركة أبل عن أشهر تطبيقاتها وألعابها على هاتفها آيفون لعام 2020، مع بعض التطبيقات غير المتوقعة والتي تصدرت القائمة.

بينما يهيمن فيسبوك وإنستجرام وواتساب عادةً على المراكز الأولى، وسط وباء فيروس كورونا، تم تجاوزهم بواسطة زووم وتيك توك.

وقال فيل شيلر، أحد موظفي أبل: “إن هذا العام وأكثر من أي وقت مضى، حدثت بعض أكثر اللحظات إبداعًا وتواصلًا في التطبيقات، وكان هذا بفضل العمل المذهل للمطورين الذين قدموا تجارب تطبيقات جديدة ومفيدة على مدار العام”.

أفضل التطبيقات:

تتضمن قائمة أفضل تطبيقات آيفون المجانية العديد من التطبيقات المستخدمة للتواصل مع أحبائهم في وضع الإغلاق، بما في ذلك زووم وغيرها من التطبيقات.

وفي الوقت نفسه، تشير قائمة أفضل تطبيقات آيفون المدفوعة إلى أن العديد من الأشخاص قد أمضوا وقتًا في الإغلاق للتدرب على اختبار القيادة، مع وجود تطبيق درايفنج ثيوري.

وها هي أفضل تطبيقات آيفون المجانية:

زووم

إن إتش آي كوفيد 19

تيك توك

واتساب

إنستجرام

مايكروسوفت

يوتيوب

سناب شات

فيسبوك

سبوتيفاي

أمازون

نتفليكس

خرائط جوجل

أوبر أيتس

جيميل

مايكروسوفت أوتلوك

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