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أبها يخطف فوزًا قاتلًا في دوري محمد بن سلمان
ضمن منافسات الجولة الـ12

أبها يخطف فوزًا قاتلًا في دوري محمد بن سلمان

2021/01/07
الساعة 6:04 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أبها يخطف فوزًا قاتلًا في دوري محمد بن سلمان عواضي يحتفل بالهدف
المواطن - مروة نبيل
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1 رأسية عواضي تمنح أبها الفوز
1.1 دوري محمد بن سلمان

انتهت، منذ قليل، مباراة أبها ضد الفيصلي ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتحقيق أصحاب الأرض لفوز قاتل بهدف دون رد.

 

رأسية عواضي تمنح أبها الفوز

وبدأت مباراة أبها ضد الفيصلي المقامة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، ولكن لم ينجحا، في ظل تألق الدفاع وحراس المرمى، ليُخيم التعادل السلبي على الشوط الأول.

أبها والفيصلي
نتيجة الشوط الأول

ومع بداية أحداث الشوط الثاني وسقوط الأمطار، استمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف، وضغط أصحاب الأرض بقوة أملًا في هز الشباك، إلا أن التعادل السلبي ظل مخيمًا حتى الدقيقة 85 من عمر المباراة.

ولعب التونسي سعد بقير كرة ثابتة، قابلها كريم عواضي برأسية مميزة، ليهز شباك عنابي سدير في الوقت القاتل، ويقود فريقه لحسم المباراة لصالحه وخطف 3 نقاط هامة في مشواره.

أبها
عواضي يحتفل بالهدف

دوري محمد بن سلمان

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها رصيده إلى 17 نقطة ليحتل المركز الثامن بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 13 نقطة في المركز الـ13.


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