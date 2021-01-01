أبها يُمطر شباك العين برباعية في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أسقط فريق أبها مضيفه العين برباعية مقابل هدفين، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان نادي العين تمكن من تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب خوانبي أنور بالدقيقة الثانية والعشرين.

ونجح فريق أبها بعد ذلك في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب السويدي كارلوس ستراندبيرج بالدقيقة الحادية والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل منهما.

هاتريك لـ ستراندبيرج بـ دوري محمد بن سلمان:

وفي الشوط الثاني، عاد أبها وأحرز الهدف الثاني عبر اللاعب رياض شراحيلي بالدقيقة السابعة والخمسين، ثم عاد خوانبي أنور وسجل الهدف الثاني لفريق العين بالدقيقة الـ69.

ووسط اعتقاد الجميع، أن المباراة في طريقها للتعادل، تمكن اللاعب كارلوس ستراندبيرج من إحراز هدفين بالدقيقتين الـ81 والـ89 ليُسجل “هاتريك” ويقود أبها للفوز على العين بنتيجة 4/ 2.

ترتيب الفريقين في دوري محمد بن سلمان:

وأصبح رصيد أبها بعد الفوز 14 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد فريق العين عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر “قبل الأخير”.

شارك الخبر