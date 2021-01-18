أتلتيك بيلباو بطلًا لـ كأس السوبر الإسباني

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة برشلونة ضد أتلتيكو بيلباو بفوز أبناء الباسك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليخطف لقب كأس السوبر الإسباني في المواجهة التي امتدت إلى الأشواط الإضافية.

⚽️ أهداف مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة بصوت المعلق فهد العتيبي 🎙 #السوبر_الاسباني pic.twitter.com/UBTVmeMQoT — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 17, 2021

برشلونة ضد بيلباو:

وبدأت مباراة برشلونة ضد بيلباو التي أُقيمت على ملعب “لا كارتوخا” في مدينة إشبيلية بشكل سريع، وسط ضغط قوي من الفريقين، قبل أن ينجح أنطوان جريزمان في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 40، ليمنح الفريق الكتالوني التقدم.

ولم يستمر تقدم البارشا كثيرًا، حيث تمكن دي ماركوس من تسجيل هدف التعادل بعد مرور دقيقتين على هدف جريزمان، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة وبيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني بنتيجة 1/ 1.

أتلتيك بيلباو يعود في الوقت القاتل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح أتلتيك بيلباو في تسجيل الهدف الثاني عن طريق راؤول جارسيا من رأسية مميزة عند الدقيقة 57، ولكن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل.

وتألق جريزمان وأحرز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 77 بعد تلقيه تمريرة مميزة من ألبا، قبل أن ينجح أسير فيلاليبري في تسجيل هدف قاتل عند الدقيقة 90، لينتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل ويلجأ الحكم إلى الأشواط الإضافية.

وانطلقت الأشواط الإضافية بشكل سريع، ونجح إيناكي ويليامز في تسجيل الهدف الثالث لصالح أتلتيك بيلباو عند الدقيقة 93، لينتهي الشوط الأول الإضافي بتأخر الفريق الكتالوني، الأمر الذي وضع لاعبيه تحت الضغط.

وكاد برشلونة أن يسجل التعادل من خطأ للمدافع فيجسا، ولكن خرجت الكرة إلى ركنية، وأطلق جريزمان تسديدة في الدقيقة 111، ومرت بجوار القائم، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه ليونيل ميسي عند الدقيقة 121.

وحافظ أتلتيك بيلباو على الدفاع بشكل مميز خلال الدقائق المتبقية، لينجح في التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ عام 2015.

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