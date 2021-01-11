أجمل 3 أهداف بالجولة الـ12 من دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الاثنين، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفريق الفني في @SPL يختار أجمل 3 أهداف في الجولة الثانية عشر. 🤩👏⬇️ دانـيـلـو أسـبـريــــا.🎯

عبدالرحمن العبود.⚡️

كريستيان جـوانـكـا. 💥 pic.twitter.com/jZqu1qmAc9 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) January 11, 2021

أجمل 3 أهداف:

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم نادي القادسية، دانيلو أسبريا في شباك الأهلي، خلال المباراة التي انتهت بتحقيق الفريق القدساوي لفوز بنتيجة 3/ 1، ليساهم في حصد فريقه لـ3 نقاط هامة ضمن منافسات دوري المحترفين هذا الموسم.

ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الهدف الذي سجله نجم نادي الاتحاد، عبدالرحمن العبود في المباراة التي انتهت بفوز فريقه على ضمك بهدف دون رد.

كما يُنافس الهدف الذي سجله نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، كريستيان جوانكا في شباك الاتفاق، ليقود فريقه للفوز بهدف نظيف، ويستعيد الليوث نغمة الانتصارات التي غابت خلال آخر جولتين.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ12، كالتالي؛ الهلال برصيد 25 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب والأهلي، ثم الاتحاد برصيد 21 نقطة، ويحتل الوحدة المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

ويقع الفتح في المركز السابع برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع كل من؛ أبها، الاتفاق والقادسية، ثم النصر برصيد 14 نقطة، ويتواجد الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 13 نقطة، متساويًا مع الرائد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز الـ14 برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن العين، فيما يتذيل ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط.

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