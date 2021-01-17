أحمد حجازي الأكثر تشتيتًا للكرات في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُعد المصري الدولي أحمد حجازي واحدًا من أبرز المدافعين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وليس فريق الاتحاد فقط.

أحمد حجازي يخطف الأنظار

وظهر أحمد حجازي بشكل مميز منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وساهم في تحسن نتائجه بشكل كبير هذا الموسم، ونجح في تشتيت الكرة 72 مرة، ليكون اللاعب الأكثر تشتيتًا خلال الجولات الـ13 الماضية.

وكان نادي الاتحاد قد استعار أحمد حجازي من صفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، قبل أن يعلن مؤخرًا عن استمراره مع العميد لمدة عامين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأكثر تشتيتًا للكرات هذا الموسم

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أكثر اللاعبين تشتيتًا للكرات، وجاء نجم نادي الاتفاق، كارلوس ميتس في المركز الثاني، حيث شتت الكرة 65 مرة.

وتألق نجم نادي الشباب، أحمد شراحيلي بشكل لافت في الجولات الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشتت الكرة 64 مرة، بالتساوي مع نجم فريق أبها، مهدي تاهرات، ثم نجم الباطن، ريناتو تشافيز حيث شتت الكرة 57 مرة.

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