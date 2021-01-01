أحمد حجازي جدار الاتحاد المنيع في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُعد المصري الدولي أحمد حجازي من أبرز المدافعين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وليس في صفوف نادي الاتحاد فقط.

أحمد حجازي جدار الاتحاد المنيع

وانضم أحمد حجازي إلى صفوف الاتحاد قبل ساعات من نهاية فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة من وست بروميتش الإنجليزي، وبات من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي.

وغاب حجازي عن أول مباراتين لنادي الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكان ظهوره الأول في ديربي جدة الذي حسمه العميد بهدفين دون رد، قبل أن يُساهم في سلسلة نتائج إيجابية.

ولعب أحمد حجازي 9 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ولم يخسر أي مواجهة، حيث فاز 4 مرات وتعادل في 5 لقاءات، واهتزت شباك العميد 6 مرات فقط في وجوده، ليكون الفرق الأقل استقبالًا للأهداف في جميع المسابقات المحلية.

الاتحاد يتجاوز الباطن

ولعب الباطن ضد الاتحاد على ملعب نادي الباطن في افتتاح منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز النمور بنتيجة 2/1، سجلهما البرازيلي رومارينيو ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الاتحاد رصيده إلى 18 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن عند 11 نقطة في المركز الـ11.

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