أحمد حجازي: مستمر مع الاتحاد لعامين

المواطن - مروة نبيل

حسم المدافع المصري الدولي أحمد حجازي موقفه من الاستمرار في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد نهاية إعارته من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

أحمد حجازي مستمر مع الاتحاد:

وقال أحمد حجازي: “الأمور تسير باحترافية شديدة منذ البداية، وأنا قادم على مشروع لبناء فريق قوي لسنوات مقبلة مع نادي الاتحاد وليس لعام واحد.. فالعقد كان إعارة لمدة موسم واحد مع وجود بند بنية بيع إلزامية لمدة عامين”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “رئيس النادي أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي بذلوا مجهودًا كبيرًا مع نادي وست بروميتش الإنجليزي وقادوا المفاوضات بشكل احترافي، وقاموا بأفضل شيء ممكن لجميع الأطراف، وأنا مستمر إن شاء الله”.

وانضم أحمد حجازي إلى صفوف الاتحاد قبل ساعات من نهاية فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة من وست بروميتش الإنجليزي، وبات من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد نجح في الفوز على ضمك في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويستعد لمواجهة أبها، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة من الفوز في 5 مباريات، والتعادل 6 مرات، وخسارة لقاء واحد.

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