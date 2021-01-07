أداء باريس سان جيرمان يُحبط بوكيتينو

المواطن - مروة نبيل

أعرب مدرب باريس سان جيرمان الجديد، ماوريسيو بوكيتينو عن إحباطه بسبب تعادله فريقه ضد سانت إيتيان في أول مباراة تحت قيادته، مؤكدًا أنه يحتاج إلى وقت لتطوير أداء اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

سانت إيتيان ضد باريس سان جيرمان

ولعب سانت إيتيان ضد باريس سان جيرمان، مساء يوم أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوي الفرنسي لكرة القدم، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1، تقدم أصحاب الأرض عن طريق رومان حاموما، وسجل مويس كين التعادل.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، فيما وصل رصيد سانت إيتيان إلى 19 نقطة ليحتل المركز الـ14.

بوكيتينو محبط من التعادل

وعلق بوكيتينو عبر قناة “تيليفوت” الفرنسية، قائلًا: “أنا محبط، أشعر بخيبة أمل، سعينا لتحقيق الفوز، لكن تدربنا 3 أيام فقط قبل المباراة، وهي مدة ليست كافية، هناك أمور عديدة بحاجة للتحسن”.

وتابع: “إنها ليست النتيجة التي نريدها، سانت إيتيان يستحق التعادل، لقد سيطرنا على الشوط الثاني وتفوقنا في الاستحواذ، حاولنا خلق الفرص، راض عن مجهود اللاعبين، لقد حاولوا كثيرًا وأظهروا عقلية رائعة، وعليهم التأقلم على الأسلوب الجديد”.

وواصل مدرب باريس سان جيرمان تصريحاته قائلًا: “مع الوضع في الاعتبار كم الإصابات، فإننا واجهنا سانت إيتيان بأفضل تشكيلة متوازنة”.

وأضاف: “كنت حريصًا على تحفيز اللاعبين من خارج الملعب، ومساعدتهم على تنفيذ تعليماتي، فعلنا كل ما يمكن للفوز، لقد خلقنا فرصًا لم تكن كافية لتحقيق الفوز، ولكني لست قلقًا، لأن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين”.

وأشاد بوكيتينو بلاعبه الإيطالي ماركو فيراتي، قائلًا: “هو قائد في الملعب، ويجيد مهام صانع الألعاب، وأداء مهام أكثر من مركز، وأنا سعيد بما قدمه”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “كيليان مبابي يحتاج للتحسن والتطور مثل أي لاعب آخر، لا بد وأن يشعر أيضًا بخيبة أمل، لأننا لم نفز، بإمكانه تقديم أداء أفضل، لكنه بدا بحالة جيدة، وسعيد بأدائه”.

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