أرامكو ماضية في رفع طاقتها الإنتاجية القصوى

المواطن - الرياض

تلقت شركة أرامكو توجيهات حكومية برفع طاقتها الإنتاجية القصوى من مستوى حالي يبلغ نحو 12 مليون برميل يوميًا إلى 13 مليون برميل يومًيا.

زيادة الطاقة الإنتاجية:

وبحسب الوثيقة الحكومية التي اطلعت عليها العربية.نت”، وجهت الحكومة شركة أرامكو نحو تقييم احتياجاتها والعمل على زيادة طاقتها الإنتاجية القصوى المستدامة من مستويات 12 مليون برميل إلى مستويات 13 مليون برميل، والشركة تعمل في الوقت الحالي على تقييم التوقيت والتكلفة اللازمة لتنفيذ التوجيهات الحكومية”.

وأشارت الوثيقة أيضًا إلى تركيز الشركة على أنشطة المصب في أسواق النمو الرئيسية على غرار الهند، حيث تتوقع الشركة تزويد مصافي التكرير الهندية بنحو 500 ألف برميل يوميا من النفط الخام على المدى الطويل.

طرح السندات الدولارية:

ووفقًا لما ذكرته نشرة طرح السندات الدولارية للسعودية، فإن احتياطيات أرامكو المؤكدة تبلغ نحو 258.6 مليار برميل نفط مكافئ، من بينها 201.9 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات، ونحو 190 تريلون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في وقت أشارت فيه الوثيقة إلى أن الشركة تخطط أيضا في الوقت الحالي على تطوير تقييم استخراج الغاز في مكامن أخرى محتملة لم يتم اكتشافها بعد.

وأشارت الوثيقة أيضا إلى التزام أرامكو بالتوزيعات النقدية للعام المنصرم عند مستوى 75 مليار دولار رغم تقلبات أسعار النفط في الوقت الذي تعمل فيه الشركة على ضبط ميزانيتها مع توقعات ببلوغ حجم الإنفاق الرأسمالي للعام 2020 بأكمله ما بين 25-30 مليار دولار مقارنة مع توقعات أولية تتراوح ما بين 40-45 مليار دولار.

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