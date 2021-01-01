أرقام مميزة لـ رومارينيو مع الاتحاد بنهاية عام 2020

المواطن - محمد سمعه

حقق البرازيلي رومارينيو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد أرقامًا مميزة في عام 2020 مع العميد.

وشارك رومارينيو في 33 مباراة مع العميد، وسجل خلالها 17 هدفًا ومرر 3 تمريرات حاسمة في عام 2020.

سبب امتناع لاعبي الاتحاد عن الإدلاء بأي تصريحات

وفي وقت سابق، امتنع لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد عن الإدلاء بأي تصريحات إعلامية وذلك بعد الفوز على الباطن أمس الخميس بالجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الإعلامي الرياضي علاء سعيد عبر حسابه في “تويتر” إن معظم لاعبي العميد امتنعوا عن الحديث الإعلامي بسبب التركيز في مباراة الشباب التي ستُقام في إياب نصف نهائي البطولة العربية في الرابع من يناير الجاري.

وكان العميد تعادل في لقاء الذهاب مع الشباب في الرياض بنتيجة هدفين لكل فريق، ويحتاج العميد للفوز أو التعادل السلبي أو التعادل بنتيجة هدف لكل فريق من أجل الوصول لنهائي البطولة العربية.

العميد يحتل المركز الرابع

وتمكن الاتحاد من الفوز على الباطن بنتيجة هدفين لهدف، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الباطن عند 11 نقطة في المركز الـ11.

يذكر أن العميد سيواجه فريق ضمك ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين في التاسع من يناير الجاري.

وكان الاتحاد تعاقد مع المدافع المصري أحمد حجازي على سبيل الإعارة من فريق ويست بروميتش آلبيون الإنجليزي.

شارك الخبر