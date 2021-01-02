أسباب الاستيقاظ عند الثالثة صباحًا وحلوله

المواطن - متابعة

يعاني كثير من الناس من عادة الاستيقاظ في حدود الساعة الثالثة صباحًا، الأمر الذي يعكر عليهم صفو الاستمتاع بنوم مريح وهم في أمس الحاجة إليه.

وقال موقع “PureWow” الأمريكي: إن الاستيقاظ في الليل أمر طبيعي تمامًا “حتى لو حدث مرات عدة في الأسبوع”، ففي دراسة نشرت عام 2008، قال 23 بالمائة من الأشخاص، الذين تمت مقابلتهم إنهم يستيقظون مرة واحدة على الأقل كل ليلة، بينما ذكر 35 بالمائة منهم أنهم يستيقظون 3 مرات على الأقل في الأسبوع.

ويقول الخبراء: إن الأمر قد يحدث بسبب “الضوء الأزرق”، الذي يسبب اضطرابًا في إفراز هرمون الميلاتونين، الذي تفرزه الغدة الصنوبرية في المخ، حيث يربك الضوء الأزرق أوقات النوم الاعتيادية.

وذكرت عالمة الأعصاب، كارين داو: “هناك أدلة على أن للضوء الأزرق تأثيرًا على النوم في الليل”.

كما يشير بعض المتخصصين إلى أن الاستيقاظ في الليل قد يحصل أيضًا بسبب اضطراب الرحلات الجوية الطويلة أو التوقيت الصيفي.

وأيضًا عادات النوم السيئة قد تسبب لك مشاكل في النوم أيضًا، فإذا كنت تشاهد التلفاز أو تلعب في الهاتف أو تتحقق من البريد الإلكتروني ثم تخلد مباشرة إلى النوم، فإن هذه العادات سيحدث لك اضطرابًا في نومك.

كما يجب الانتباه إلى درجة الحرارة في غرفتك والضوء القادم من النوافذ والضوضاء في الشارع.

والتقدم في العمر من الأمور التي تؤدي إلى تغير عادات النوم، حيث كلما تقدم الإنسان في العمر كلما احتاج ساعات أقل من النوم وأصبح نومه خفيفًا.

وإن كنت تشعر بالقلق أو التوتر، فإن هذا سينعكس على نومك، حيث يقول الخبراء: إن العقل حين يكون مشغولًا بالتفكير، يسبب لك الاستيقاظ العشوائي في الليل.

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