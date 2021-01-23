أسباب تأخر عودة حاسة الشم بعد التعافي من كورونا

المواطن- محمد داوود- جدة

من الأعراض التي ما زال يشكو منها معظم المتعافين من فيروس كورونا هي استمرار فقدان حاسة الشم ، حيث يشعرون بالخوف من عدم استعادة هذه الحاسة المهمة ، فهل يعني ذلك أن المتعافي من الفيروس لن يسترد هذه الحاسة مدى الحياة ؟

عدة عوامل تسبب تعطل حاسة الشم

يقول استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور عبدالرحمن الغامدي لـ”المواطن“: جميع الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا وتعافت استردت حاستي الشم والتذوق في فترات وجيزة بعد التعافي ، بينما حالات نادرة استمر العارض معهم لفترة أطول وقد يرجع السبب إلى عدة عوامل مرتبطة بالجهاز المناعي والجهاز التنفسي العلوي ومدى تأثر الفرد بالفيروس نفسه ، ولكن بشكل عام فأن هذه الحاسة الحيوية والمهمة تعود للعمل تدريجياً حتى لو كان ذلك بعد التعافي ، فآلية عمل الجهاز المناعي والتنفسي عند الأفراد يختلف من شخص لآخر .

عودة الحاسة تدريجياً

وأضاف قائلاً ” قد تزداد المعاناة في استرداد حاسة الشم عند الأشخاص الذين يعانون أساسًا من مشكلات في الأنف مثل تكرار حدوث الالتهابات الأنفية ، مشاكل الجيوب الأنفية ، الحساسية الأنفية ، اللحميات الأنفية ، فكل هذه الأعراض قد يكون لها دور كبير في تأخر عودة حاسة الأنف ، مع التأكيد بأنه مع مرور الوقت ستعود هذه الحاسة تدريجياً ، فليس هناك ما يدعو للقلق ، مع ضرورة الحرص على المراجعة الطبية إذ قد يحتاج الفرد إلى بعض القطرات الدوائية في حال وجود مشاكل مصاحبة”.

فيروس قوي وشرس

ويؤكد الدكتور الغامدي، أن فيروس كورونا يعد أشرس فيروس يمر على البشرية، إذ ترك خلفه آثاراً مختلفة وأعراضاً غامضة إذ ما زال العلماء إلى الآن يكتشفون كل يوم أعراضاً جديدة، وهو ما يفّسر قوة هذا الفيروس، وزادت أهمية الدراسات والأبحاث الآن أكثر مع تحوّر سلالاته، لذا فإن النصيحة المهمة هي أخذ التطعيم والتقيد بالكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين.

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