أسعار السلع الأساسية ارتفعت 33% في تركيا والغلاء ينهش جسد الأتراك

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

كشف محاضر تركي متخصص في الأعمال المصرفية والتأمين إيصالات لسلة صغيرة من المواد الغذائية الأساسية تظهر أن الأسعار قد ارتفعت بنسبة 33 % خلال العام الماضي.

وحسبما ذكر موقع أحوال التركي، شملت سلة طعام المحاضر التركي، ويُدعى ايسل جوندوجو الذي يعمل في جامعة ميديبول في إسطنبول البيض والجبن والزيت والمعكرونة، وأفصح عن إيصالات التسوق على تويتر ليظهر غلو أسعار السلع في تركيا.

📌“Geçim Sepeti” bir yılda %32,78 arttı. 📌En temel ve en ucuz markalarla yaptığım sadece 10 adet üründen oluşan mini sepet geçen sene Ocak’ta 85,55 TL iken bu ay 113,60 TL oldu. 📌Marketi ve markaları değiştirsem bu oran çok daha yüksek çıkardı. #enflasyon #geçimsepeti pic.twitter.com/3XoBkY5ssa — Doç.Dr.Aysel Gündoğdu (@dragundogdu) January 5, 2021

وقال جوندوجو إن تكلفة المنتجات العشرة ارتفعت إلى 113.6 ليرة هذا الشهر من 85.55 ليرة في يناير من العام الماضي.

ارتفاع مخيف للسلع الأساسية

وكان معهد الإحصاء التركي قال يوم أمس الاثنين إن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا تسارع إلى 14.6 % في ديسمبر من 14 % في الشهر السابق، مضيفًا أن أسعار المواد الغذائية قفزت بنسبة 20.6 % على أساس سنوي.

وقال جوندوجو: “شعرت بالسوء عند التسوق لشراء هذه الأشياء – هناك 8 ملايين من الأتراك تحت الحد الأدنى للأجور، و 13 مليون متقاعد و 7 ملايين عاطل عن العمل”.

وتراجعت الليرة التركية مقابل الدولار خلال العام الماضي حيث اشترى العديد من الأتراك العملات الأجنبية لحماية مدخراتهم من الآثار التآكلية للتضخم، وتظهر البيانات المصرفية أن أسعار الفائدة على الودائع بالليرة بالكاد تعوض عن ارتفاع الأسعار.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي إلى 17 % من 8.25 % في سبتمبر للمساعدة في كبح زيادات الأسعار وتحقيق استقرار الليرة.

تسارع معدل التضخم

ويلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 36.7 % في ديسمبر، وفقًا لاينا جروب (ENAG)، وهي مؤسسة مستقلة أنشأها الأكاديميون الأتراك العام الماضي لتتبع معدل التضخم في البلاد.

وقال 51 في المائة من السكان إن الزيادات السنوية في الأسعار تتجاوز 30 في المائة، وفقًا لاستطلاع للرأي أجرته في ديسمبر ونشرته شركة الأبحاث ميتروبول يوم أمس الاثنين.

وتسارع التضخم السنوي لأسعار المنتجين إلى 25.2٪ الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2019، من 23.1٪ في نوفمبر، وبلغت الزيادات في أسعار التصنيع 27.3 بالمئة سنويًا.

وجرى تداول الليرة مرتفعًا 0.4 بالمئة إلى 7.4 للدولار بعد صدور البيانات لتقليص مكاسبها السابقة، فيما سجلت العملة أدنى مستوى قياسي لها عند 8.58 للدولار في أوائل نوفمبر.

كان التضخم في تركيا ثد ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2019، مما زاد الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة في أربعة أشهر.

وحسبما ذكر موقع أحوال التركي، قال معهد الإحصاء التركي إن معدل التضخم ارتفع إلى 14 بالمئة في نوفمبر من 11.9 بالمئة في أكتوبر.

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