أسعار النفط تتراجع وبرنت ينخفض 35 سنتًا

المواطن - متابعة

تراجعت أسعار النفط، أمس، متأثرة بارتفاع الدولار ومخاوف زيادة إصابات كورونا حول العالم والوتيرة البطيئة للتطعيم ضده.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 35 سنتًا، أو 0.64 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 54.75 دولار للبرميل، بينما هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 14 سنتًا، أو 0.4 بالمائة إلى 52.17 دولار للبرميل.

تراجع أسعار النفط وبرنت:

وقال يوجين فاينبرج المحلل في “كومرتس بنك”: إن “المخاوف الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا وارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد تشاؤم معنويات المستثمرين، كلها عوامل تلعب دورًا في حقيقة أن أسعار النفط وخام برنت يجري تداوله منخفضًا حوالي ثلاثة دولارات عن مستواه يوم الأربعاء الماضي”.

وصعد الخامان القياسيان في الأسابيع القليلة الماضية بدعم من توزيع لقاحات كوفيد-19 وخفض مفاجئ في إنتاج النفط السعودي.

وارتفعت العملة الأمريكية لثالث جلسة على التوالي اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع، وهو ما أثر سلبًا على أسعار النفط والخام.

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